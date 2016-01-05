رئيس الوزراء: «مايكروسوفت» شريك هام لدعم برامج ومشروعات التنمية في مصر

وصف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، شركة مايكروسوفت العالمية بالشريك الهام للحكومة في تقديم الدعم التقني لبرامج ومشروعات التنمية في مصر ، مشددا على وجود العديد من الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحكومة تعمل على تحقيق ربط كامل لقواعد البيانات في مجالات الدعم والمعاشات والخدمات الصحية، وغيرها فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس شريف إسماعيل اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية ساتيا ناديلا Satya Nadella، وحضر اللقاء وزير الاتصالات.

وأشار رئيس الوزراء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هناك سوقا كبيرا بمصر يهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، حيث تسعى الحكومة الى تطبيق النموذج الناجح لمشروع القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر في العديد من المحافظات الأخرى، كما أكد على أهمية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في مجال برامج بناء القدرات والتدريب، وبخاصة قطاع الاتصالات.

من جانبه ، أكد رئيس مايكروسوفت أن الشراكة الحالية بين الحكومة المصرية وشركة مايكروسوفت، مشيرا الى أن مايكروسوفت لها تاريخ طويل من العمل في السوق المصري، كما قامت خلال الفترة الحالية بزيادة استثماراتها وعدد الكوادر المصرية العاملة معها، مشيرا إلى أنه يتوافر بمقر الشركة بمصر العديد من الكوادر المدربة التي تقوم بتقديم الكثير من الحلول الابتكارية الهامة .

وأوضح أن الشركة تعمل أيضا على تعميق المشاركة مع الجانب المصري وزيادة فرص التدريب، وبرامج رفع الكفاءة في مجال تطبيقات خدمات الحكومة الالكترونية، ومن ذلك تنفيذ البرامج الخدمية في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن التعاون في إطلاق المزيد من المبادرات قومية والتي تؤثر إيجابياً على المواطنين.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت تتعاون مع الحكومة المصرية في تحقيق المزيد من الاستثمار في مجال تمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري بمصر، والمساهمة في تطوير وتنفيذ المبادرات الناجحة مثل مبادرة “التعلم التكنولوجي للشباب المصري” التي تم إطلاقها خلال مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي Cairo ICT 2015، ومبادرة “مصرتعمل” والتي تم إطلاقها في أبريل 2012 بهدف توظيف عدد مليون من الشباب المصري، ومبادرة “المرأة الطموحة” لرفع كفاءة 25 ألف فتاة مصرية شابة.