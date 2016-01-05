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الرئيس العراقي يتلقى دعوة لزيارة «القاهرة» ويشيد بدور «السيسي» في حماية مصالح مصر

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الرئيس العراقي يتلقى دعوة لزيارة «القاهرة» ويشيد بدور «السيسي» في حماية مصالح مصر الرئيس العراقي يتلقى دعوة لزيارة «القاهرة» ويشيد بدور «السيسي» في حماية مصالح مصر

محمد فؤاد معصوم

تسلم الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح لزيارة القاهرة، قام بتسليمها سفير لدى العراق أحمد درويش خلال استقبال معصوم له بقصر السلام في بغداد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أكد الرئيس العراقي تميز العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين العراقي والمصري، وأبدي بالغ ترحيبه بهذه الدعوة الكريمة، مشيدا بدور الرئيس السيسي في حماية مصالح مصر ووحدتها، وهنأه بنجاح انتخابات مجلس النواب.

من جانبه، نقل السفير درويش إلى الرئيس معصوم تحيات الرئيس السيسي له، والتهنئه بالانتصارات التي تحققتها القوات العراقية ضد تنظيم(داعش)الإرهابي، مؤكدًا اهتمام مصر بتطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك مع العراق في كافة المجالات.

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