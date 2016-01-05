التحالف الدولي: الأراضي الخاضعة لسيطرة «داعش» تقلصت في 2015

قال متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” تقلصت بنسبة 40 بالمئة من أقصى حد وصلت له في العراق وبنسبة 20 بالمئة في سوريا إذ طردت قوى دولية المتشددين من عدة مدن.

لكن هجمات مضادة لقوات عراقية وكردية مسلحة يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وجماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران، أجبرت “داعش” على الخروج من عدة مدن من بينها تكريت شمالي بغداد، والرمادي الواقعة إلى الغرب من العاصمة، وفقًا لـ”رويترز”.

وفي سوريا يحارب التنظيم القوات الحكومية وجماعات أخرى لمقاتلي المعارضة تناهض سيطرته، ويتعرض التنظيم لضربات جوية يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة وكذلك روسيا التي ترسل طائرات حربية دعما للحكومة السورية.

واجتاح التنظيم ثلث العراق في 2014 وسيطر على الموصل كبرى مدن شمال البلاد ووصل إلى مسافة قريبة من بغداد.