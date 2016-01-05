الأمم المتحدة : 2800 قتيلا حصيلة الصراع اليمني في 9 أشهر

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن حصيلة القتلى من المدنيين خلال 9 أشهر من الصراع داخل اليمن قد بلغت قرابة 2800 شخصا، وأن 81 شخصا، على الأقل، قُتِلوا خلال شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أكد مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن 109 مدنيين آخرين أصيبوا خلال الشهر الماضي، ما يجعل العدد الإجمالي يصل إلى 2795 قتيلا و5324 جريحا منذ 26 من مارس الماضي.

كان تقرير أممي قد كشف في أواخر ديسمبر الماضي عن ارتفاع عدد النازحين اليمنيين داخليًا إلى مليونين ونصف المليون نازح منذ تفجير ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية للأوضاع في البلد قبل 9 أشهر.