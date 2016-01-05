فوائد خل التفاح أبرزها مقاومة السرطان والتخسيس

فوائد خل التفاح فى مقاومة السرطان

فوائد خل التفاح فى التخسيس وتنظيف البشرة

خل التفاح معروف بفوائده الكثيرة، وتعدد استخداماته وطبيعته التى تسمح باستعماله فى أكثر من أمر يفيد الجسم والصحة.>الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أوضحت أن خل التفاح له تركيبة خاصة ويتميز بأنه يحتوى على عناصر غذائية لازمة لصحة الجسم مثل الفيتامينات كفيتامين A وC وB، وكذلك يحتوى على نسبة عالية من الحديد، كما أنه غنى بالفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، ومن أهم مميزاته أنه يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الهامة كالبيتاكاروتين، وهى من أهم المواد المقاومة للأورام السرطانية لذا فهو يقى منها.>وتابعت أخصائية أمراض السمنة والنحافة أن خل التفاح له دور كبير فى التخسيس وفقدان الدهون من الجسم وإنقاص الوزن لراغبى الرشاقة، حيث يعمل بطبيعته وعناصره على إذابة الدهون الموجودة فى الجسم خاصه الدهون الموضعية التى تتركز فى أماكن بعينها فى الجسم، مثل الكرش ، كما يفيد فى تنظيف البشرة والتخلص من البواقى التى تسد المسام نتيجة التعرض للغبار أو الأتربة أو لكثرة وضع مستحضرات التجميل الضارة بالبشرة.

وتوضح الدكتورة صفاء عمر طريقة استخدامه المثالية للتخسيس والتى تتمثل فى شرب كوب ماء دافئ مضاف إليه ملعقة من خل التفاح بشكل يومى، ومن الممكن إضافة ملعقة صغيرة إلى السلطات، ولا ينصح تناوله من قبل مرضى الجهاز الهضمى كقرح المعدة والحموضة.