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صور|«الليثي» يستضيف الأب بطرس دانيال احتفالًا بـ«الميلاد» في «بوضوح»‎ غدًا

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صور|«الليثي» يستضيف الأب بطرس دانيال احتفالًا بـ«الميلاد» في «بوضوح»‎ غدًا صور|«الليثي» يستضيف الأب بطرس دانيال احتفالًا بـ«الميلاد» في «بوضوح»‎ غدًا

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

كتبت: إنجي لطفي

وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الخميس المُقبل.

وأوضح “الليثي” أن برنامج “بوضوح”، قد أعد احتفالية خاصة بهذه المناسبة، حيث يستضيف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والفرقة الدينية، والتي تقدم عددًا من الأغاني الخاصة بهذه المناسبة.

ويقوم ” دانيال “، لأول مرة مع فرقته الدينية بغناء أغنية دينية إسلامية من أغاني شهر رمضان.

ويُذاع برنامج بوضوح، غدًا الأربعاء، الموافق الـ 6 من يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على شاشة الحياة الأولى .

 

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