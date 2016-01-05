5سيارات لكسح مياه الصرف الصحي المتسربة من مجاري بقرية السيول جنوب الأقصر

قال العميد أيمن مدني رئيس مدينة الطود أن 5 سيارات شفط تابعة لمجلس المدينة قامت بكسح مياه الصرف الصحي بشارع السيول التي تسربت من البيارة المجمعة للقرية التابعة للمدينة جنوب محافظة الأقصر.

أشار مدني، إلى أن سيارات الشفط قامت بكسح المياه من البيارة بدون تحصيل أية رسوم من المواطنين كما قامت سلطات مجلس المدينة بتنظيف الشارع وتمهيده للمرور.

وأوضح رئيس مدينة الطود البيارة خاصة بـ27 منزل تم بناؤهم منذ عام 1990 علي حساب المحافظة وتم تسليم المنازل والبيارة المجمعة الخاصة بهذه المنازل للأهالي مجانا نظرا لعدم وجود خدمة صرف صحي بالمنطقة ولم يتم تحصيل اية رسوم من المواطنين رغم أن بعض أصحاب هذه المنازل قاموا ببناء مساكن في أماكن أخري بنفس القرية.

ولفت رئيس مدينة الطود إلى أن سلطات مجلس المدينة تقوم بإصلاح البيارة وكسحها بصفة دورية، مشيرًا إلى أنه سيعقد اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من أهالي قرية السيول لبحث وضع حل جذري ونهائي مع المواطنين عبر اقتراح ان يقوم كل منزل بدفع مبلغ بسيط وهو 20 جنيه شهريا مقابل كسح وشفط البيارة .