انسحاب نواب دمياط من زيارة وزير النقل بسبب تأخره 3 ساعات عن الموعد المحدد

أدى تأخر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، عن زيارة ميناء دمياط لافتتاح الرصيف 17، إلى انسحاب نواب البرلمان بدمياط بينهم الدكتور أسامة العبد وضياء داود وأبو المعاطى مصطفى ومحمد الزينى، وذلك من القاعة الكبرى لمبنى المستوردين، اعتراضا على تأخر الوزير.

وقابل الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، واللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، النواب مما أدى إلى عودة النواب مرة أخرى وفتح حوار حول تعميق الميناء وخطوات التطوير.

وكان من المقرر أن تكون زيارة وزير النقل اليوم الثلاثاء، فى الساعة 11 صباحاً لافتتاح رصيف 17 بالميناء.