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براءة وكيل التعليم ومدير الشئون القانونية بجنوب سيناء من الفساد الإدارى

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براءة وكيل التعليم ومدير الشئون القانونية بجنوب سيناء من الفساد الإدارى براءة وكيل التعليم ومدير الشئون القانونية بجنوب سيناء من الفساد الإدارى
قضت محكمة جنح طور سيناء، اليوم، الثلاثاء، ببراءة السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعلى عبد العظيم، مدير الشئون القانونية بديوان المديرية، فى جلستها الأولى لنظر الدعوة الجنائية رقم "2249" المقامة من المدعية ريهام حمدى محمد شحاتة، مدرسة دراسات اجتماعية بمدرسة الزهور، قبل نقلها لمدرسة الأهرام التجريبية للغات بطور سيناء.

واتهمت صاحبة الدعوى وكيل وزارة التعليم ومدير الشئون القانونية، بالفساد الإدارى وسوء استخدام السلطة.
>وكانت مديرية التربية والتعليم اتخذت إجراءات نقل لبعض هيئة التدريس بمدرسة الزهور للتعليم الأساسى بناء على شكاوى من أولياء الأمور، وبالتحقيق فى الشكاوى من قبل المحافظة والشئون القانونية بمديرية التعليم وبتعليمات من اللواء خالد فودة، تم نقل عدد من هيئة تدريس المدرسة.
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