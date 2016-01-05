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ضابط وأمين شرطة يتقدمان بإعادة إجراءات فى حكم المؤبد الصادر ضدهما بالغربية

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ضابط وأمين شرطة يتقدمان بإعادة إجراءات فى حكم المؤبد الصادر ضدهما بالغربية ضابط وأمين شرطة يتقدمان بإعادة إجراءات فى حكم المؤبد الصادر ضدهما بالغربية
تقدم النقيب أحمد الكفراوى، معاون مباحث قسم أول طنطا، وأمين الشرطة، هانى أحمد صالح، من قوة مباحث القسم، بطلب اليوم، الثلاثاء، إعادة الإجراءات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية، فى حكم المؤبد الصادر ضدهما فى واقعة تعذيب مواطنين ووفاة أحدهما وإصابة الآخر إصابات بالغة.

وانتهى المتهمان من إعادة الإجراءات على أن تعرض الأوراق، على رئيس محكمة استئناف طنطا لتحديد موعد جلسة لإعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار سعيد صبرى، قد قضت بسجن النقيب أحمد الكفراوى، معاون مباحث اسم أول طنطا، وأمين الشرطة هانى أحمد صالح من قوة المباحث، بالمؤبد غيابيا، وحبسهما سنة أخرى مع الشغل فى واقعة تعذيب مواطنين، هما، إسماعيل عبد الحميد وياسر الملاح، داخل سجن قسم أول طنطا، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى، ووجهت لهما هيئة المحكمة تهم ضرب أدى إلى الوفاة وحكم عليهما بالمؤبد، وتهمة استعمال قسوة وتعذيب وحكم عليهما فيها سنة مع الشغل، بإجمالى 26 سنة لكل منهما.

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