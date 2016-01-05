محافظ المنيا يقرر نقل مكتبه إلى قاعة فؤاد سعد الدين

قرر اللواء طارق نصر، محافظ المنيا الجديد، نقل مكتبه إلى قاعة فؤاد سعد الدين بالديوان العام للمحافظة، إلى جانب إجراء تعديلات خاصة بنقل مكتب السكرتير العام المساعد والسكرتارية ومديرى مكتبه.

الأمر الذى أثار حفيظة الكثيرين من العاملين بالديوان العام والنشطاء الحقوقيين خاصة أن قاعة فؤاد سعد الدين تم إنشاؤها بتكلفة تفوق المليون جنيه فى سنة 2006، وكانت بمثابة غرفة العمليات التى يجتمع بها المحافظون مع التنفيذيين خلال الأزمات وكانت ملتقى المحافظ بالقيادات التنفيذية والشعبية فى 25 يناير.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة داخل ديوان عام محافظة المنيا، أن حالة من الاستنكار تخيم على جميع العاملين بديوان عام محافظة المنيا بسبب قرار المحافظ ، الذى أعرب عن استيائه من أثاث مكتبة الحالى ومساحته الضيقة، مما دفعه إلى إصدار قرار بنقل مكتبه إلى قاعة فؤاد سعد الدين والتى كانت تسمى "المائدة المستديرة".

وأضافت المصادر أن المحافظ سوف يجرى تغييرات فى أماكن مكاتب السكرتير العام المساعد للمحافظة ومكتب التواصل الاجتماعى والسكرتارية الخاصة به.

وأوضحت المصادر أن تلك التعديلات الخاصة بنقل المكاتب تكلف المحافظة مبالغ مالية كبيرة فى الوقت الذى تسعي فيه الدولة إلى توفير النفقات.

وأشارت المصادر إلى أنه بالفعل تم البدء فى نقل الأثاث الموجود بالقاعة استعدادًا لإعادة تهيئته. يذكر أن مكتب المحافظ الحالى شهد عددًا كبيرًا من المحافظين من بينهم اللواء عبد الفتاح فؤاد فى 54، والمهندس فاروق عفيفى، وعبد التواب رشوان، وحسن حميدة، وفؤاد سعد الدين، ومصطفى عيسى محافظ الإخوان، واللواء صلاح زيادة فى عهد الرئيس السيسى، وغيرهم من المحافظين.