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وزير النقل يصل ميناء دمياط لافتتاح رصيف 17 ولقاء العاملين بالهيئة

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وزير النقل يصل ميناء دمياط لافتتاح رصيف 17 ولقاء العاملين بالهيئة وزير النقل يصل ميناء دمياط لافتتاح رصيف 17 ولقاء العاملين بالهيئة
وصل إلى ميناء دمياط، منذ قليل، المهندس سعد الجيوشى وزير النقل، بعد تأخره عن موعد زيارته بـ4 ساعات، وذلك فى زيارة تفقدية إلى ميناء دمياط لافتتاح رصيف رقم 17 بطول 90م، ورفع علم على القاطرتين "حمزة" و"بدوى" برصيف منطقة الخدمات البحرية.

ومن المقرر مرور وزير النقل، خلال الزيارة، على الكراكة التى تعمل فى مجال تعميق الميناء وتوسعة الأحواض، ويلتقى العاملين بهيئة ميناء دمياط.
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