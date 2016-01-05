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مصرع طالب فى حادث تصادم دراجة بخارية على طريق الخارجة - باريس

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مصرع طالب فى حادث تصادم دراجة بخارية على طريق الخارجة - باريس مصرع طالب فى حادث تصادم دراجة بخارية على طريق الخارجة - باريس
لقى طالب مصرعه اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد، نتيجة السرعة الزائدة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وتلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد إخطارا يفيد بوقوع حادث تصام بين دراجة بخارية وسيارة بالقرب من منطقة البرمودى على طريق الخارجة باريس، ما أسفر عن مصرع محمد فكرى سعيد سليمان 15 سنة، طالب، قائد الدراجة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365