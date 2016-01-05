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"صحة الشرقية" تقرر غلق غرفة عمليات مستشفى خاص بعد وفاة مريض

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"صحة الشرقية" تقرر غلق غرفة عمليات مستشفى خاص بعد وفاة مريض "صحة الشرقية" تقرر غلق غرفة عمليات مستشفى خاص بعد وفاة مريض
تقدم الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمذكرة للعرض على المحافظ اللواء خالد سعيد، لاستصدار قرار إغلاق غرفة العمليات بمستشفى خاص لمدة 10 أيام بسبب إهمال طبى تسبب فى وفاة مريض.

وقال "وكيل الوزارة"، إنه تلقى شكوى من أسرة المجنى عليه صبحى أحمد محمد سائق بمرفق الإسعاف، بتعرضه للإهمال خلال عملية استئصال اللوزتين وتسببا فى دخوله لغيبوبة ووفاته بعدها بأيام، وإنه كلف لجنة من العلاج الحر، برئاسة الدكتور حسام قمحاوى، بالتوجه لمستشفى "ص. س"، والتحقيق فى الواقعة، وتبين تعطل جهاز صدمات كهربائية داخل غرفة العمليات، وأنه جار استكمال التحقيقات فى النيابة العامة.

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مصر 365