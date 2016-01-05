محافظ دمياط يسلم شيكات لمساعدة متضررين من حوادث مختلفة

سلم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط شيكات المساعدات العاجلة للمتضررين من أصحاب مركب غارقة والورشة المحترقة وحصان عربة كارو نافق إثر تعرضه للصعق الكهربائى، ما أدى لنفوقه.

وقد سلم المحافظ الشيكات لأصحاب المركب المحترقة أثناء أعمال الصيانة، حيث تسلم محمود محمد محمد عبد الوهاب 2500 جنيه، ومحمد محمد محمد عبد الوهاب 2500 جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من المتضررين بسبب حوادث متفرقة بأنحاء المحافظة

>كما سلم المحافظ شيكات المساعدات المركب الغارقة فى البوغاز أمام الفنار لكل من خليل إبراهيم خليل رزق 2500 جنيه، وفتحى محمد حسن طرابية 2500 جنيه.

وسلم المحافظ مساعدة عاجلة للمتضررين من احتراق ورشة وشقة بنفس العقار بمنطقة البصايلة تقديراً للحدث وللظروف المعيشية والاجتماعية لهم بواقع5000 جنيه .

وسلم المحافظ شيكا قدره 1800 جنيه لناصر محمد عرفة صاحب الحصان النافق و1500 جنيه من جمعية البر والتقوى و300 من مؤسسة التكافل تقديراً لظروفه ومساعدته على بدء عمل جديد .

كما شهد اللقاء تكريم والد الشهيد محمد أيمن شويقة حيث منحه المحافظ شيكا بـ10 آلاف جنيه تقديراً وتكريماً للشهيد البطل من جمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بالزرقا .

حضر اللقاء اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد وحسام عبد الغفار مدير التضامن الاجتماعى ودكتورعماد الدين عيد رئيس جمعية النهوض بالخدمات الاجتماعية بالزرقا وأعضاء من جمعية البر والتقوى والتضامن الاجتماعى.

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