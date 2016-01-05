قوات التحالف: الأراضى الخاضعة لسيطرة داعش تقلصت فى عام 2015

>قال متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء إن الأراضى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش تقلصت بنسبة 40 بالمئة من أقصى حد وصلت له فى العراق وبنسبة 20 بالمئة فى سوريا إذ طردت قوى دولية الإرهابيين من عدة مدن.

واجتاح التنظيم ثلث العراق فى 2014 وسيطر على الموصل كبرى مدن شمال البلاد ووصل إلى مسافة قريبة من بغداد.

لكن هجمات مضادة لقوات عراقية وكردية مسلحة يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة وجماعات شيعية مسلحة تدعمها إيران أجبرت داعش على الخروج من عدة مدن من بينها تكريت شمالى بغداد والرمادى الواقعة إلى الغرب من العاصمة.

وفى سوريا يحارب التنظيم القوات الحكومية وجماعات أخرى لمقاتلى المعارضة تناهض سيطرته. ويتعرض التنظيم لضربات جوية يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة وكذلك روسيا التى ترسل طائرات حربية دعما للحكومة السورية .

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