القضاء على 32إرهابيًا والقبض على 6آخرين شمال ووسط سيناء

أعلنت القوات المسلحة اليوم عن القضاء على 32 إرهابيا والقبض على 6 آخرين من المشتبه بهم، شمال ووسط سيناء، في إطار استكمال المرحلة الرئيسية الثانية من العملية الشاملة (حق الشهيد).

يأتي ذلك فيما تتواصل قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميداني مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية في تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت نتائج العمليات – التي جرت أمس – بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح وبعض المناطق والدروب الجبلية بوسط سيناء عن القضاء على 32 فردا من العناصر الارهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش، والقبض على 6 آخرين من المشتبه بهم، وضبط بندقيتين آليتين وأخري قناصة و6 أجولة من مادة (نترات النشادر) التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

كما تمكنت القوات من تدمير سيارتين و5 دراجات نارية تستخدمها هذه العناصر، كما دمرت القوات مخزنا يحتوى على 80 عبوة ناسفة وتدمير 4000 كجم من المواد المخدرة التي تم ضبطها خلال عمليات التمشيط.