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الليلة| وزير التعليم العالي ضيف «على مسئوليتي» بصدى البلد

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الليلة| وزير التعليم العالي ضيف «على مسئوليتي» بصدى البلد الليلة| وزير التعليم العالي ضيف «على مسئوليتي» بصدى البلد

الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كتبت: إنجي لطفي

يحل الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  ضيفًا ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسي، مساء اليوم الثلاثاء،  في حوارٍ هام  حول خطة الوزارة  في الارتقاء بالتعليم في الجامعات، فضلًا عن  الاهتمام بالبحث العلمي ودعمه ودعم المتفوقين من الطلاب، و يوضح “الشيحي” حقيقة أزمة درجات التفوق الرياضي .

ويتطرق اللقاء إلى المناهج الدراسية وتقييمها  في ضوء المطالبة بالتغيير والتطوير، كما يناقش البرنامج العديد من القضايا الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي في ، ويستقبل البرنامج استفسارات المشاهدين، وأسئلتهم،  وعرضها على الوزير ، والرد عليها .

ويذاع البرنامج مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة، الموافق الـ 5 من يناير الجاري .

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