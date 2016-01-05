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كوريا الشمالية: سياسة واشنطن المعادية تدفعنا لتعزيز قدرتنا على الردع النووي

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كوريا الشمالية: سياسة واشنطن المعادية تدفعنا لتعزيز قدرتنا على الردع النووي كوريا الشمالية: سياسة واشنطن المعادية تدفعنا لتعزيز قدرتنا على الردع النووي

زعيم كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها تملك الشرعية لتطوير برنامج أسلحة نووية ، وقالت إن سياسة واشنطن المعادية دفعت بيونج يانج إلى تعزيز قدرتها على الردع النووي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية – في تعليق بثته اليوم – ” إننا نستحق امتلاك الأسلحة النووية وتعزيز قدرتنا دون توقف” ، في إشارة إلى مساعي الشمال لتطوير البرنامج النووي والاقتصادي معا.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أشارت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية إلى التهديد النووي الأمريكي باعتباره السبب الرئيسي لبرنامج السلاح النووي الكوري الشمالي.

ولم يقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأي تلميحات إلى الأسلحة النووية في خطابه بمناسبة العام الجديد.

وتحذر سول وواشنطن بيونج يانج من أن سياسة المسار المزدوج لكوريا الشمالية في تطوير البرنامجين الاقتصادي والنووي معا هو طريق مسدود.

وأجرت كوريا الشمالية ثلاث تجارب نووية في الأعوام 2006 و2009 و2013 ، وقال محللون إن عدم اشارة كيم إلى الأسلحة النووية ، في خطاب 1 يناير ، لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في سياسة بلاده.

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