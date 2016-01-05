تقرير - مانشستر يونايتد يجهز عرضا لضم بيل ' المحبط ' من رحيل بينيتث

تباينت الآراء داخل جنبات ريال مدريد ما بين فرح لرحيل المدرب الإسباني رافا بينيتث وقدوم زيدان وحزن لمغادرة رافا.

ومن بين المحبطين لرحيل المدرب الإسباني كان جاريث بيل الذي كان له دور أساسي وكبير مع المدرب الإسباني وحسب ما جاء بشبكة ESPN فإن النجم الويلزي يفكر بجدية حول مستقبله مع ريال مدريد بعد طرد المدرب وإمكانية رحيله عن النادي.

وأشارت التقارير إلى أن كابتن منتخب ويلز محبط بشدة لرحيل المدرب الإسباني بعد أن كانت هناك علاقة عمل رائعة بين الثنائي، ويبدو أن الأنباء كانت بمثابة الشرارة التى أشعلت اهتمام مانشستر يونايتد مجددا بضم النجم الويلزي.

حيث أن مانشستر يونايتد يرغب بتقديم عرض كبير للغاية من أجل ضم بيل، حيث أن النادي الإنجليزي يسعى لضم الدولي الويلزي منذ فترة طويلة.

ويبدو ان إحباط بيل قد يكون العامل المساعد لإتمام الصفقة.

في حين أن صحيفة التايمز قد أكدت أن فلورنتينو بيريز لا يرغب في بيع أغلى لاعب في العالم وأنه قد حذر أنه إذا فعل ذلك فسيكون سعر اللاعب حوالي 150 مليون جنيه استرليني.

الجدير بالذكر ان ريال مدريد سيخوض مباراته الأولى تحت إمرة مدربهم الجديد زين الدين زيدان ستكون ضد ديبورتيفو لاكرونا على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم السبت المقبل.