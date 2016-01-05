أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرتورو صلاح رئيسا للاتحاد التشيلي لكرة القدم

Google+ Print
أرتورو صلاح رئيسا للاتحاد التشيلي لكرة القدم أرتورو صلاح رئيسا للاتحاد التشيلي لكرة القدم

(إفي): اختير أرتورو صلاح اليوم رئيسا جديدا للاتحاد التشيلي لكرة القدم، خلفا لسيرخيو خادوي، الذي ترك منصبه في نوفمبر الماضي لتورطه في فضيحة فساد اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة الأكثر شعبية في العالم (كونميبول).

وحصل صلاح، الذي سبقت له قيادة التشيلي، على أصوات 26 من رؤساء أندية الدرجة الأولى والثانية مقابل 16 حصل عليها بابلو ميلاد، المرشح الثاني لرئاسة الاتحاد.

وقال صلاح في تصريحاته الأولى بعد فوزه:"هذا ليس وقت للسعادة والاحتفال. إنه وقت نتحدى فيه أنفسنا" من أجل إصلاح مؤسسة كرة القدم في البلاد.

وأكد أن الاتحاد لابد وأن يحصل على المشورة خاصة في الشئون القانونية "لإعادة المصداقية" لكرة القدم التشيلية، التي تضررت بشدة خلال الأشهر الماضية نتيجة فساد خادوي ومعاونيه.

وأوضح صلاح وزير الرياضة الحالي أنه على الرغم من ذلك "فإننا أمام فرصة لإقامة نظام مؤسسي جديد وفتح حقبة جديدة كي يحظى الاتحاد باحترام التشيليين".

وتبرز من بين الموضوعات ذات الأولوية على أجندة صلاح، الحديث مع الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب التشيلي ليؤكد له تمسك الإدارة الجديدة للاتحاد به مدربا لـ"لاروخا" اللاتيني.

وسلم خادوي نفسه للقضاء الأمريكي بعد أن أقر بحصوله على رشاوى في منح حقوق البث التلفزيوني لمباريات كوبا أمريكا حتى 2023، في الفضيحة التي طالت كذلك عددا من كبار مسئولي كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه