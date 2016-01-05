الدواء فيه سم قاتل.. أمن قنا يبحث عن سيدة حصلت على علاج خاطىء لطفلتها

على طريقة فيلم "حياة أو موت" الذى وردت به عبارة "الدواء فيه سم قاتل"، أذاع أهالى قرية الطويرات بمركز قنا هتافات عبر الميكروفونات للبحث عن ربة منزل وتحذيرها من دواء خاطىء تم وصفه لطفلتها من أحد معاهد الأورام عن طريق الخطأ، لخطورته على صحة الطفلة.

وأكد عدد من الأهالى بالقرية أن معهد الأورام بسوهاج أبلغ مركز الشرطة بأن سيدة من القرية، والتى تحمل طفلة معها تدعى حبيبة حمدى أحمد حسن، ومقيمة بقرية الطويرات، حضرت للمعهد، لكنها حصلت على دواء خاطىء، فقامت الأجهزة الأمنيه بإخطار الأهالى بالقرية، والذين أعلنوا عبر مكبرات الصوت بالمساجد، والاتصال تليفونياً بكل من يعرفونه لتحذير السيدة من إعطاء الدواء لطفلتها.