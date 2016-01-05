الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلاً.. وشوائب عالقة فى الصباح

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، غدا الاربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرين فالبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين .

>القاهرة الصغرى 12درجات 22 للعظمى، وفى الإسكندرية 9 صغرى 21 عظمى، مرسى مطروح 11 للصغرى 22 للكبرى، بورسعيد إلى 7 صغرى 20 للعظمى، وفى دمياط 8 صغرى 21 للعظمى، والإسماعيلية 11 للصغرى 23 للعظمى، وفى السويس 11 للصغرى 22 للعظمى، العريش الصغرى 8 العظمى22، نخل الصغرى 1 العظمى 19، طابا الصغرى 6 العظمى20، الطور الصغرى 7 العظمى 23، مرسى علم الصغرى 14 العظمى 25، الغردقة الصغرى 10 العظمى 25، شرم الشيخ الصغرى 15 العظمى 24، رفح الصغرى 9 العظمى 22، كاترين الصغرى 2 العظمى 19، سيوة الصغرى 10 العظمى 22، المنيا الصغرى 8 العظمى 22، الفيوم الصغرى 8 العظمى 21، رأس سدر الصغرى 11 العظمى 23، أبو سمبل الصغرى 5 العظمى 24، وسط الدلتا الصغرى 11 العظمى 21، أسيوط الصغرى 5 العظمى 21، سوهاج الصغرى 6 العظمى 23، الأقصر الصغرى 6 العظمى 24، أسوان الصغرى 9 العظمى 24، شلاتين الصغرى 12 العظمى 24، حلايب الصغرى 14 العظمى 22، الوادى الجديد الصغرى 5 العظمى 22، قنا الصغرى 8 العظمى 25، نويبع الصغرى 14 العظمى 22، السلوم الصغرى 9 العظمى 22.