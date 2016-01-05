ضبط قطع أثرية فرعونية بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى قطر

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية فرعونية إلى دولة قطر.

وكانت معلومات قد وردت إلى رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية العميد أيمن شمسية عن قيام شركة بتصدير رسالة "فحم كوك" إلى دولة قطر عن طريق ميناء الإسكندرية.

ودلت التحريات ـ التى أشرف عليها مدير شرطة ميناء الإسكندرية العميد محسن عبدالرازق - على أن صاحبة الشركة أخفت بين مشمول الرسالة قطعا أثرية محاولة تهريبها والإضرار بالتراث القومي.

وأمر مدير شرطة ميناء الإسكندرية اللواء مجدى يوسف بضبط الرسالة، وبتفتيشها عثر بداخلها على تابوت خشبى بطول 180 سم وعرض 40 سم مزخرف بنقوش فرعونية، وضبط داخل التابوت 40 قطعة أثرية عبارات أوانى فخارية ولوحات وأشكال لحيوانات وطيور من الجرانيت.

وأقرت اللجنة ـ التى أمرت النيابة بتشكيلها من الآثار لمعاينة القطع التى تم ضبطها - بأثريتها، وأنها تعود للعصر الفرعونى، فأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق.

- استمرار غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية

>

>