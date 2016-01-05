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رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت التعاون المشترك

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رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت التعاون المشترك رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت التعاون المشترك
استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت العالمية Satya Nadella، وحضر اللقاء وزير الاتصالات.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن شركة ميكروسوفت شريك هام للحكومة فى تقديم الدعم التقنى لبرامج التنمية، مشددا على وجود العديد من الفرص المتاحة لتحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تعمل على تحقيق ربط كامل لقواعد البيانات فى مجالات الدعم والمعاشات والخدمات الصحية، وغيرها فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء أشار إلى أن هناك سوقا كبيرا بمصر يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تسعى الحكومة إلى تطبيق النموذج الناجح لمشروع القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر فى العديد من المحافظات الأخرى، كما أكد على أهمية تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين فى مجال برامج بناء القدرات والتدريب، وبخاصة قطاع الاتصالات.

من جانبه، أكد Nadellaعلى الشراكة الحالية بين الحكومة المصرية وشركة مايكروسوفت، مشيرا الى أن ميكروسوفت لها تاريخ طويل من العمل فى السوق المصري، كما قامت خلال الفترة الحالية بزيادة استثماراتها وعدد الكوادر المصرية العاملة معها، مشيرا إلى أنه يتوافر بمقر الشركة بمصر العديد من الكوادر المدربة التى تقوم بتقديم الكثير من الحلول الابتكارية الهامة، موضحا أن الشركة تعمل أيضا على تعميق المشاركة مع الجانب المصرى وزيادة فرص التدريب، وبرامج رفع الكفاءة فى مجال تطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية، ومن ذلك تنفيذ البرامج الخدمية فى قطاعى الصحة والتعليم، فضلا عن التعاون فى إطلاق المزيد من المبادرات قومية والتى تؤثر إيجابياً على المواطنين.

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت تتعاون مع الحكومة المصرية فى تحقيق المزيد من الاستثمار فى مجال تمكين الشباب وتطوير رأس المال البشرى بمصر، والمساهمة فى تطوير وتنفيذ المبادرات الناجحة مثل مبادرة "التعلم التكنولوجى للشباب المصري" التى تم إطلاقها خلال مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى Cairo ICT 2015، ومبادرة "مصرتعمل" والتى تم إطلاقها فى أبريل 2012 بهدف توظيف عدد مليون من الشباب المصري، ومبادرة "المرأة الطموحة" لرفع كفاءة 25 ألف فتاة مصرية شابة.

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مصر 365

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