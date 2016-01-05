حبس معاون مباحث لاتهامه بتقاضى 200 ألف جنيه رشوة

أصدرت النيابة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ المحامى العام لنيابات الوادى الجديد قرارا باحتجاز معاون مباحث بمديرية أمن المحافظة لحين ورود تحريات الأمن الوطنى بشأن اتهامه بتقاضى رشوة مالية من 4 متهمين سابقين، والتى تحرر بها المحضر رقم 4 إدارى الداخلة لسنة 2016م إلحاقا للمحضر رقم 1922 إدارى الداخلة لسنة 2015م.

باشرت نيابة الخارجة تحقيقاتها فى الواقعة برئاسة المستشار محمد فؤاد مع الملازم أول "م.أ.ع" معاون مباحث بأحد أقسام الشرطة التابعة للمديرية بعد أن قام 4 أشخاص بتوجيه اتهامات له بتقاضى رشوة منهم وابتزازهم بصفة مستمرة بتلفيق قضايا حيازة مخدرات لهم وأرفقوا فى المحضر تسجيلات صوتية للضابط وصور لحوالات بريدية لأحد الأشخاص، والتى أثبتت التحريات الواردة من إدارة البحث الجنائى بالمديرية بتوقيع العميد عصام مهنا رئيس مباحث المديرية صحتها.

بدأت الواقعة عندما تقدم كل من "سمير.ح" و"سمير.م" و"محمد.م" ببلاغ رسمى للنيابة العامة يفيد بقيام ضابط الشرطة بتلفيق تهم حيازة مخدرات لزميلهم "سيد.م" وهو المتهم فى قضية حيازة طربتى حشيش بعد أن رفضوا الاستمرار فى الاستجابة لابتزازه بتقاضى مبالغ مالية منهم، والتى بلغ إجماليها وفقا لما ورد فى محضر الاتهام 200 ألف جنيه وأرفقوا تسجيلات صوتية عبارة عن 8 مقاطع صوتية بصوت الضابط فى مكالمات هاتفية معهم، حيث قاموا بتوجيه الاتهام لضابط آخر لمشاركته فى ابتزازهم وأرفقوا حوالتين بريديتين الأولى بمبلغ 4 آلاف جنيه والثانية بمبلغ 1200 جنيه، والتى تم إرسالهما باسم "محمد.أ.م" أحد أصدقاء الضابط المتهم.

وأصدرت النيابة العامة قرارا باحتجاز الضابط لحين ورود تحريات الأمن الوطنى فى هذا الشأن.