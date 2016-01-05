12 قتيلا فى مواجهات وقصف للحوثيين بتعز جنوب اليمن

أفادت مصادر أمنية يمنية بمقتل 11 شخصا وإصابة العشرات فى مواجهات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطنى من جهة، وميليشيا الحوثى وصالح من جهة آخرى فى محافظة تعز جنوب اليمن.

وقالت المصادر لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية الثلاثاء، أن مدنيا قتل وأصيب 13 آخرين جراء القصف العشوائى لميليشات للحوثى وقوات صالح على الأحياء السكنية فى تعز.

يشار إلى أن منطقة "الشقب" فى مديرية "صبر الموادم" شرقى تعز شهدت- فى وقت سابق- مواجهات استعادت- خلالها- المقاومة الشعبية عددا من المواقع بدعم من طيران التحالف العربى، الذى تقوده المملكة العربية السعودية.

فى غضون ذلك، قصف طيران التحالف العربى آليات عسكرية لميليشيا الحوثى والقوات الموالية لصالح فى أطراف معسكر خالد فى المخاء غربى تعز.

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن حصيلة القتلى من المدنيين خلال 9 أشهر من الصراع داخل اليمن قد بلغت قرابة 2800 شخصا، وأن 81 شخصا، على الأقل، قُتِلوا خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأكد مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، أن 109 مدنيين آخرين أصيبوا خلال الشهر الماضى، ما يجعل العدد الإجمالى يصل إلى 2795 قتيلا و5324 جريحا منذ 26 من مارس الماضى.

كان تقرير أممى قد كشف فى أواخر ديسمبر الماضى عن ارتفاع عدد النازحين اليمنيين داخليا إلى مليونين ونصف المليون نازح منذ تفجير ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية للأوضاع فى البلد قبل تسعة أشهر.