دى ميستورا يلتقى ممثلين للمعارضة السورية فى الرياض

>التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الثلاثاء في الرياض ممثلين للمعارضة السورية ودبلوماسيين معنيين بالنزاع، على أن ينتقل إلى طهران في خضم الأزمة الدبلوماسية بين إيران والسعودية، والتي يخشى أن تؤثر على محاولات التوصل الى حل للأزمة السورية.

وأفاد مصدر عربي أن الموفد الدولي التقى صباح الثلاثاء سفراء اجانب شاركت بلادهم في لقاءات فيينا في نوفمبر، والتي تم خلالها الإتفاق على خطوات لحل النزاع السوري المستمر منذ العام 2011، بما فيها تشكيل حكومة إنتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريون الداخل والخارج، إضافة إلى السعي لعقد مباحثات مباشرة بين النظام والمعارضة.

واضاف المصدر أن دي ميستورا عقد أثر ذلك اجتماعا مع وفد من المعارضة السورية التي كانت اتفقت أثر مؤتمر ليومين عقده في الرياض الشهر الماضي، على رؤية موحدة لمفاوضات مع النظام، من أبرز بنودها إشتراط تنحي الرئيس بشار الأسد مع بدء المرحلة الإنتقالية.