احتجاجات فى الذهيبة التونسية مع تقلص أنشطة التجارة الموازية مع ليبيا

>أحرق محتجون فى مدينة الذهيبة جنوب تونس اليوم الثلاثاء العجلات المطاطية وقطعوا الطرق وسط المدينة احتجاجا على منعهم من استئناف أنشطتهم التجارية عبر المعبر الحدودى مع ليبيا.

ويعتمد أغلب أهالى مدينة الذهيبة التابعة لولاية تطاوين جنوب تونس على تهريب المحروقات والتجارة الموازية مع ليبيا عبر المعبر الحدودى الذهيبة-وازن.

لكن احتجاجات متواترة تشهدها المنطقة من حين لآخر إما بسبب الغلق المتكرر للمعبر لدواعى أمنية أو بسبب اجراءات جديدة للحد من التجارة الموازية.

وكانت السلطات التونسية قررت منع سفر من أعمارهم أقل من 35 عاما إلى ليبيا ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى للحد من انتقال الشباب إلى معسكرات التدريب لمتشددين فى ليبيا.

وجاء الاجراء عقب سلسلة من العمليات الارهابية الكبرى التى شهدتها تونس فى 2015 أودت بالعشرات من القتلى وكشفت عن تورط متشددين كانوا تدربوا فى ليبيا.

ويطالب المحتجون فى الذهيبة الحكومة بتوفير بدائل تنموية وفرص تشغيل مع تقلص أنشطة التجارة الموازية فى الجهة الفقيرة.

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