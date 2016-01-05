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بعد رفض الأمن.. الأهلي يجدد طلبه بمواجهة الشرطة في برج العرب

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بعد رفض الأمن.. الأهلي يجدد طلبه بمواجهة الشرطة في برج العرب بعد رفض الأمن.. الأهلي يجدد طلبه بمواجهة الشرطة في برج العرب

يعتقد محمد فضل مهاجم الإنتاج الحربي أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي قادر على تطوير اللاعبين بشكل كبير، كان سيفيد مهاجم الفريق الأحمر ماليك إيفونا.

وقال فضل لقناة "النهار ": "جوزيه لم يكن لينجح مع أي ناد غير الأهلي، لأن النادي الأحمر كان يوفر له كل مطالبه بخصوص اللاعبين".

وتابع "هو قادر على التعامل بشكل أفضل مع اللاعبين الجاهزين، وميزته هو الوصول لأفضل شكل لهؤلاء اللاعبين".

وضرب مثالا "إيفونا مثلا كان ليتطور ويصبح في مكانة مختلفة لو عمل مع جوزيه".

كما تطرق محمد فضل لأزمته الشهيرة مع مانويل جوزيه بحدوث مشادة بينهما على هامش التدريبات خلال موسم 2012/2011. ( اقرأ التفاصيل )

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