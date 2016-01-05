الأهلي: صالح جمعة جاهز لتعويض غالي أمام الشرطة

أكد خالد محمود طبيب الأهلي جاهزية صالح جمعة لاعب وسط الفريق لمواجهة اتحاد الشرطة الخميس في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وقد يعوض اللاعب حسام غالي الذي سيغيب للإيقاف بعد قرار لجنة المسابقات الذي اتخذ بناء على واقعة مباراة الإنتاج الحربي والأهلي.

وغاب لاعب إنبي السابق عن مران الثلاثاء بسبب نزلة برد حادة قبل أن يؤكد الطبيب لحاقه بالمباراة.

وتأكد غياب أحمد حمدي عن اللقاء بسبب إجهاد في العضلة الضامة.

ولن يمنع الإجهاد حسام عاشور من المشاركة في المباراة التي سيصطدم فيها الفريق بمدربه السابق فتحي مبروك.