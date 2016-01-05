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حكم الزمالك والداخلية.. بطل مصر قهر معه المعلم وخسر القمة مع ميدو

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حكم الزمالك والداخلية.. بطل مصر قهر معه المعلم وخسر القمة مع ميدو حكم الزمالك والداخلية.. بطل مصر قهر معه المعلم وخسر القمة مع ميدو

علم FilGoal.com أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ورجل الأعمال عمرو الجنايني وعائلة العدل سيتحملون قيمة الشرط الجزائي للمدرب البرازيلي المقال ماركوس باكيتا.

وكان الزمالك قد قرر إقالة باكيتا وتعيين ميدو في مكانه (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور في تصريحات سابقة أنه عقد اجتماعا مع باكيتا واتفق فيه معه على حصوله على راتب شهر مقابل فسخ العقد بالتراضي.

وكان عقد الزمالك مع باكيتا ينص على حصوله على راتب شهرين حال فسخ العقد.

ومن المنتظر أن يخوض الجهاز الجديد للزمالك (اعرف تشكيله) أول لقاءاته مع الفريق أمام الداخلية اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة.

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