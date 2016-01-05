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سامح شكري يستقبل «عريقات» كبير المفوضين وأمين سر «التحرير الفلسطينية»

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سامح شكري يستقبل «عريقات» كبير المفوضين وأمين سر «التحرير الفلسطينية» سامح شكري يستقبل «عريقات» كبير المفوضين وأمين سر «التحرير الفلسطينية»

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل صباح اليوم الثلاثاء، الموافق الـ 5 من يناير الجاري، الدكتور صائب عريقات، كبير المفوضين الفلسطينيين، و أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يزور حاليًا للتشاور والتنسيق مع المسئولين المصريين بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحركات على المستوى العربي والدولي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف “أبو زيد”، بأن “شكري”  قد استمع خلال اللقاء إلى شرح مفصل من الدكتور “عريقات” حول الأوضاع في الأراضي المحتلة، وما تمر به القضية الفلسطينية حاليًا من حالة جمود وعدم وضوح في الرؤية على ضوء استمرار غياب أطروحات محددة، لتحريك العملية السلمية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واتخاذ إجراءات جادة على الأرض لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان.

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات تناولت أيضًا الخطوات المقترح اتخاذها خلال الفترة القادمة على المستوى العربي، وفي إطار الأمم المتحدة، وتم الاتفاق على أهمية التنسيق والتشاور بين أعضاء لجنة جامعة الدول العربية المصغرة المعنية بإنهاء الاحتلال خلال الفترة القادمة للتوصل لموقف عربي موحد يعكس رؤية الجانب العربي لكيفية توفير الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

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