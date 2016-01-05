النقل: 20 مليون جنيه زيادة في إيرادات السكة الحديد خلال شهر نوفمبر

صرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أن السكة الحديد حققت إيرادات بلغت 84.2 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي بزيادة قدرها 20.3 مليون جنيه مقارنة بشهر نوفمبر 2014، وبعدد ركاب بلغ 4.2 مليون راكب.

وقال إبراهيم، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، إن الإجراءات التي اتخذها وزير النقل من حيث تشديد الرقابة على شبابيك التذاكر وداخل القطارات كانت السبب في هذه الطفرة في الإيرادات والمتوقع لها الزيادة بعد إتمام إحكام السيطرة على محطات الأقاليم وزيادة اكشاك بيع التذاكر، وأيضا بدء تشغيل محكمة النقل.

وأضاف إبراهيم أن زيادة الإيرادات سوف يستفيد منه العاملون في السكة الحديد وكذلك المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمة وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.