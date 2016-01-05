تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «التخابر مع قطر» للغد لسماع أقوال شاهد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فور بدء جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى قطر، إلى جلسة غدًا الأربعاء، لسماع أقوال الضابط المسئول عن ملف الإخوان المسلمين بقطاع أمن الدولة، ويطلب كلًا من نجلاء السيد أحمد، مديرة مدرسة عبد العزيز جاويش، ومديرة المدرسة الفندقية المجاورة لذات المدرسة، كما يطلب أيضًا لذات الجلسة رئيس هيئة نظافة القاهرة، في فترة الاعتصام مع استمرار حبس المتهمين .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور المستشار ضياء عابد، المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية حمدي الشناوي .

وأسندت النيابة، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم:” الحصول على سر من أسرار الدولة، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي “.