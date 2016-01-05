وزير العدل الإيراني: “عناصر مندسة” وراء هجوم السفارة السعودية

قال وزير العدل الإيراني، مصطفى بورمحمدي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد ضلوع عناصر مندسة في حادث الهجوم على السفارة السعودية في طهران.

كما أعرب الوزير عن استيائه لما قام به “عدد محدود” من الأفراد في الهجوم على السفارة السعودية بطهران والقنصلية السعودية بمدينة مشهد، داعيًا إلى التحلي بالصبر وإدراك الفرصة المناسبة وللتقييم الصحيح للأوضاع، والإبتعاد عن كل ما يمهد الطريق للعدو في ضوء القيام بتحركات من دون تفكير ولامسؤولة، وفق ما نقلت “روسيا اليوم” عن “فارس” الإيرانية.

ورجح الوزير أن يكون التحرك الأخير ضد السفارة السعودية قد جرى التخطيط له مسبقا ولقي الدعم من جانب عناصر مندسة، على حد قوله.

وكانت طهران بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الاثنين، استعرضت فيها الظروف التي وقعت فيها الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، وتعهدت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث كهذه مستقبلا.