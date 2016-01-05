خبيرة نفسية: أغلب الأشخاص لا ينتبهون لصحتهم إلا بعد أخبار سيئة

ذكرت خبيرة فى علم النفس الصحى أنه عندما يتعلق الأمر بالصحة لا يتصرف أغلب الأشخاص بعقلانية، وقالت الطبيبة يوليا شارنهورست: "سلوكنا الخاص بالصحة لا يخضع للعقل إلا بدرجة صغيرة نسبيا"، وترأس شارنهورست قسم الصحة النفسية بالرابطة الألمانية للأطباء النفسيين المحترفين.

وأشارت شارنهورست إلى أن أغلب الأشخاص لا يفكرون بطريقة أننى أود أن أضيف 5 سنوات لحياتى، لذا الآن وأنا فى منتصف العشرينات من العمر، سوف أبدأ فى ممارسة رياضة الجرى وتناول طعام صحى، مضيفة أن هؤلاء الذين يفعلون ذلك نادرا ما يواظبون على هذا الأمر.

وتابعت أنه "من الصعب للغاية على أغلب الأشخاص التضحية بمكافأة فورية مقابل هدف ما يقع فى المستقبل البعيد ".

وأوضحت شارنهورست أنه عندما تقول لمراهق فى الخامسة عشر من العمر إنه يتعين عليه ألا يدخن لأنه فى حال فعل هذا سوف يموت مع بلوغه 65 عاما، فأنه دائما ما يتجاهل هذه النصيحة، مشيرة إلى أن أغلب الأشخاص لا يغيرون من أسلوب حياتهم الصحى، إلى أن يبدأ أقرانهم من نفس العمر فى الوفاة أو أن يصيبهم المرض هم أنفسهم.

وأضافت "نحن نميل إلى القيام بشئ ما تجاه صحتنا عندما تبدأ الأنباء السيئة تنزل كالصاعقة بالقرب منا وأن التفكير على المدى البعيد ليس جزءا من تكويننا النفسى".

وخلصت شارنهورست إلى القول: "السلوك الخاص بالصحة يعتمد بشدة على أحدث الاتجاهات". وأضافت أن اتباع أنظمة غذائية حسب فصيلة الدم وأنظمة غذائية منخفضة الميكروبات ونظام غذاء نباتى وما شابه "لا يمكن تفسيره تفسيرا عقلانيا - إنها صراعات".