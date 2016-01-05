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مقتل 8 جنود عراقيين فى هجوم إرهابى لداعش بالأنبار قرب الحدود السعودية

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مقتل 8 جنود عراقيين فى هجوم إرهابى لداعش بالأنبار قرب الحدود السعودية مقتل 8 جنود عراقيين فى هجوم إرهابى لداعش بالأنبار قرب الحدود السعودية

قتل ثمانية جنود عراقيين الثلاثاء، فى هجوم انتحارى نفذه تنظيم داعش الإرهابى استهدف موقعا للقوات العراقية بالأنبار قرب الحدود .

وذكر مصدر أمنى بقيادة عمليات الأنبار اليوم أن سيارتين مفخختين اقتحمتا موقعا عسكريا فى منطقة النخيب بالأنبار المحاذية للحدود السعودية جنوب غربى العراق، ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود بينهم ضابط وتدمير عدد من المركبات العسكرية فى الموقع.

ويعد الهجوم الثانى من نوعه خلال شهر يستهدف القوات فى المنطقة الحدودية مع السعودية، حيث وقع هجوم فى 12 ديسمبر الماضى، حيث فجر انتحارى من داعش سيارة مفخخة مستهدفا مخفرا عراقيا على الشريط الحدودى مع السعودية؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة 20 من قوات حرس الحدود العراقى.

ومن ناحية أخرى أعلن أحد قادة العشائر السنية المتصدية لتنظيم داعش فى قضاء حديثة فى محافظة الأنبار الثلاثاء مقتل 25 عنصرا من هذه العشائر، خلال التصدى لهجوم كبير يشنه التنظيم فى هذه المنطقة غرب العراق.

وقال الشيخ عبد الله عطالله، امين عام تجمع "أحرار الفرات" الذى يضم مقاتلى عشائر سنية، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأنباء الفرنسية "تصدينا لأكبر هجوم يشنه تنظيم داعش على المدينة، وقدمنا 25 شهيدا على مدار الهجوم الذى تواصل خلال الساعات ال72 الماضية". واستهدف الهجوم مدينة حديثة بشكل خاص عاصمة القضاء الذى يحمل الاسم نفسه.

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مصر 365

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