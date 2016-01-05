نجاة محافظ عدن من عبوة استهدفت موكبه فى إنماء باليمن

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بنجاة العميد عيدروس الزبيدى محافظ عدن من عبوة استهدفت موكبه فى منطقة إنماء باليمن.

وكانت قد أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، الأحد الماضى، تنفيذ حظر تجول فى شوارع المدينة من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة فجرا، وذلك ابتداء من الاثنين الموافق 4 يناير 2016 م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته اللجنة الأمنية بمحافظة عدن برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة عيدروس قاسم الزبيدى وبحضور مدير عام الشرطة العميد شلال على شائع وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية.

>