"مفكرة تونسية": المرأة أكثر نجاحًا فى الاستقطاب لـ"داعش"

قالت بدرة قعلول، رئيس المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية بتونس، إن تونس أعلنت الحرب على الإرهاب، فالإرهاب ليس ظاهرة بل أصبح واقعًا فى الوطن العربى، وانتقلت حلبة الصراع العالمى إلى شمال أفريقيا، خاصة فى ليبيا، مشددة على ضرورة اتحاد الوطن العربى لمواجهه الإرهاب، مستنكرة إهمال قضايا الأمة العربية الذى يصب فى مصلحة إسرائيل.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية من مؤتمر "صناعة التطرف: قراءة فى تدابير المواجهة الفكرية"، الذى يعقد فى الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016 بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة من 18 دولة عربية تضم خبراء فى مجالات التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية.

وأشارت رئيس المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الشباب يطمع فى الهجرة إلى داعش لأطماع اقتصادية، ومكانة اجتماعية، بالإضافة إلى فقدان الأمل فى إصلاح بلاده ودعوات الغفران له ولعائلته و70 فرد آخرين كما تدعى داعش لاستقطاب الشباب، مؤكدة أن المرأة أكثر نجاحًا فى استقطاب الشباب الجدد خاصة من الرجال وأيضا النساء.

وأكدت بدرة قعلول، أن المجتمعات العربية رأس مالها "العقول"، مشددة على أهمية دور التعليم، ودور المجتمع المدنى، قائلة: "إن تونس كان بها حراك اجتماعى وليس ثوريًا، وأن هذا المخاض ظاهرة صحية للخروج من المؤمرات التى تحاك ضد البلاد".



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