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ضبط قطع أثرية فرعونية بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى قطر

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ضبط قطع أثرية فرعونية بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى قطر ضبط قطع أثرية فرعونية بميناء الإسكندرية قبل تهريبها إلى قطر

 

أثار – أرشيفية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب قطع أثرية فرعونية إلى دولة قطر.

كانت معلومات قد وردت إلى رئيس مباحث الأموال العامة بميناء الإسكندرية العميد أيمن شمسية عن قيام شركة بتصدير رسالة “فحم كوك” إلى دولة قطر عن طريق ميناء الإسكندرية.

ودلت التحريات ـ التي أشرف عليها مدير شرطة ميناء الإسكندرية العميد محسن عبدالرازق – على أن صاحبة الشركة أخفت بين مشمول الرسالة قطعا أثرية محاولة تهريبها والإضرار بالتراث القومي.

وأمر مدير شرطة ميناء الإسكندرية اللواء مجدي يوسف بضبط الرسالة، وبتفتيشها عثر بداخلها على تابوت خشبي بطول 180 سم وعرض 40 سم مزخرف بنقوش فرعونية، وضبط داخل التابوت 40 قطعة أثرية عبارات أواني فخارية ولوحات وأشكال لحيوانات وطيور من الجرانيت.

وأقرت اللجنة ـ التي أمرت النيابة بتشكيلها من الآثار لمعاينة القطع التي تم ضبطها – بأثريتها، وأنها تعود للعصر الفرعوني، فأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق.
> ا   ش  ا

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