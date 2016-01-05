تأجيل محاكمة 11متهمًا في “ذكرى محمد محمود” لـ2 فبراير

أجلت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة ١١ شخصًا بتهمة التظاهر دون تصريح والتجمهر وتعطيل المرور في الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود الماضية، أعلى كوبرى 6 أكتوبر لجلسة 2 فبراير للمرافعة.

وكانت نيابة قصر النيل، أحالت 11 متظاهرًا ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم في الأحداث التي جرت في تظاهرات ذكرى محمد محمود، لمحكمة جنح قصر النيل بتهمة التظاهر دون ترخيص.

وكان عدد من النشطاء نظموا تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لأحداث «محمد محمود» في منطقة وسط القاهرة، منتصف الشهر الماضى، أعلى كوبري أكتوبر.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «التظاهر دون الحصول على تصريح والتجمهر وتعطيل المرور».