تحليل الميركاتو – كرانيفيتر.. الصفقة التي قد تعيد لقب الدوري لأتليتكو مدريد

وقع نادي أتليتكو مدريد في الصيف الماضي مع ماتياس كرانيفيتر متوسط ميدان ريفر بليت في خطوة جديدة من المدير الفني دييجو سيميوني نحو المنافسة على اللقب بالإضافة لعدة صفقات أخرى مثل كاراسكو وجاكسون مارتينيز وفيلبي لويس وستيفن سافيتش.

لم ينضم كرانيفيتر لزملائه سوى في الانتقالات الشتوية الجارية وذلك لأن نادي ريفر بليت اشترط بقائه حتى الشتاء وبعدها ينضم لكتيبة الروخيبلانكوس.

من هو ماتياس كرانيفيتر؟

يبلغ ماتياس من العمر 22 عاما ويلعب لريفر بليت منذ عام 2007 وضمه أتليتكو في الصيف لكنه أعير لناديه مجددا حتى شتاء يناير الجاري، وشارك مع منتخب الأرجنتين في 3 مباريات دولية.

ما قد يضيفه كرانيفيتر لأتليتكو مدريد هو أنه يلعب في وسط الملعب بدور مزدوج أولا هو يحمي الدفاع بتمركزه الجيد ورغبته في المساهمة الدفاعية بقوة وهو ما قد يخدم خطة سيميوني كثيرا.

بالإضافة لكونه يساعد فريقه على الاستحواذ على الكرة بطريقة أفضل، ويفضل الإختراق من العمق عوضا عن الاعتماد على زملائه.

بحكم سنه الصغيرة سينضم لقائمة تضم كلا من خوسيه خيمينيز وساؤول وأوليفر توريس ولوتشيانو فييتو وكوريا نجوم الروخيبلانكوس الشباب، لكن بالنظر لقلة الخبرة ربما هو موهوب لكنهم أكثر خبرة منه بالدوري الإسباني وطريقة لعب سيميوني.

أرقام اللاعب

خلال الموسم الماضي.. كانت أرقام اللاعب كالتالي: دقة التمرير 87%، دقة التمريرات الطولية 86%، ونسبة التحكم بالكرة 82%،.

هو كمحور ارتكاز يشكل حلا ممتازا فهو كصمام الأمان في استخلاص الكرات وإن شارك في مركز صانع الألعاب المتأخر فنسبة تمريراته ليست بالسيئة على الإطلاق.

مساهماته مع ريفر بليت

كان ماتياس لاعبا مؤثرا للغاية مع ريفر بليت وساعد فريقه في الفوز بنهائي الدوري الأرجنتيني حينما شارك كبديلا في المراحل النهائية من الدوري ضد تورنيو وحمل اللقب مع فريقه.

وشارك أيضا كبديل في لقائي الذهاب والإياب بنهائي كوبا سود أمريكانا ليساعد ريفر بليت في الفوز على أتلتيكو ناسيونال.

وكان عام 2015 أفضل بالنسبة لكرانيفيتر وشارك كأساسيا في كوبا ليبرتادورس وتوج ريفر بليت آنذاك باللقب وشاركوا في كأس العالم للأندية.

ماذا يقدم للأتليتي؟

من كل ما سبق نستنتج ان سيميوني يعرف أنه امتلك متوسط ميدان متميز مع تقدم تياجو وجابي في السن وازدحام الموسم بالمباريات سواء في الدوري أو الكأس أو دوري الأبطال.

مع الضغط في المباريات قد نري كوكي يعود أيضا لمنتصف الملعب عوضا عن اللعب على الطرف، وتلك فرصة لتجربة الشاب الأرجنتيني بجوار زميله الإسباني.

ومن الواضح أن كرانيفيتر بحاجة لتقديم كل ما لديه لإثبات أنه يستحق مكانا أساسيا، وقد نري سيميوني يعود لطريقة 4-3-3 التي يرغب في اللعب بها لكنه يخشى من الإرهاق وعدم قدرة لاعبيه على التكيف على ديناميكية هذا التكتيك وتواجد ماتياس أخيرا قد يعيد ذلك التشكيل الذي فاز به سيميوني في 5 مباريات.