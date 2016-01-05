أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كيف احتفلت الصحافة الفرنسية بتولي زيدان تدريب ريال مدريد

Google+ Print
كيف احتفلت الصحافة الفرنسية بتولي زيدان تدريب ريال مدريد كيف احتفلت الصحافة الفرنسية بتولي زيدان تدريب ريال مدريد

(إفي): أعربت الصحافة الفرنسية عن تحمسها لتعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد لريال مدريد، مشيرة في الوقت نفسه إلى حجم التحديات القائمة أمام مهمته مع فريق يتطلع لتجاوز مرحلة معقدة.

وكان "الريال" العنوان الذي احتل الصفحة الأولى بمفرده في صحيفة (ليكيب) إلى جانب صورة لزيدان بحلة سوداء بها دبوس على هيئة درع النادي الملكي.

وذكرت الصحيفة الرياضية أن "أفضل لاعب فرنسي في التاريخ تم تعيينه أمس لقيادة أعرق الأندية"، حيث يحل محل رافائيل بينيتث الذي تمت "إقالته بسبب النتائج غير المرضية للريال خلال الفترة الأخيرة.

وفي صفحاتها الداخلية، قالت (ليكيب) إن المسؤولية الجديدة لزيدان "كانت مكتوبة" للقائد السابق للمنتخب الفرنسي، الذي خاض 108 مباريات دولية، وسجل خلالها 31 هدفا.

وأضافت أن المدير الفني الجديد لريال مدريد "مدافع عن الأداء الهجومي" في عالم كرة القدم -على عكس بينيتث- وهو ما قد "يتجلى" في أداء النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، رغم أنه من الضروري أيضا إيجاد سبيل لإحداث "توازن دفاعي".

وصدرت صحيفة (لو باريزيان) اليوم بعنوان "التحدي المجنون أمام زيزو" مرفق بصورة للنجم السابق.

ووفقا للصحيفة فإن زيدان "لم يدرب في حياته مطلقا أي ناد محترف.. ومع ذلك، فقد عهد إليه بمستقبل الريال، أحد أكبر فرق كرة القدم في العالم".

وتساءلت الصحيفة ذائعة الصيت في صفحاتها الداخلية "هل هذا شرعي؟" و"أليس ذلك سريعا وهائلا للغاية؟".

وتجلت الإجابة التي كانت مرفقة بردود فعل بعض زملائه سابقا في في أنه "على الرغم من عظم المهمة والعبء الهائل الواقع على كاهل زيدان، فإنه يحظى بدعم واسع ويتمتع بحماسة" للقيام بهذا الدور.

وقالت (لو باريزيان) إن "مهمة زيدان مثيرة للغاية ولكنها محفوفة بالمخاطر".

وصدرت صحيفة (لو فيجارو) بعنوان "لقد حان وقت زين الدين زيدان في ريال مدريد".

واعتبرت الصحيفة المحافظة أن الترويج لتعيين زيدان "كان يبدو لا مفر منه منذ 21 نوفمبر الماضي، بعد أن أذل برشلونة برباعية نظيفة النادي الملكي في منافسات الدوري الإسباني".

وتابعت "من المعروف أن زيدان يتسم دوما بالتطلع إلى الأفضل، ولديه رصيد كاف لخوض التجربة لقيادة فريق لم يختر أفراده".

ويبدو "زيزو" مقتنعا بأنه "يستطيع أن يحظى بدعم اللاعبين؛ بدء من كريستيانو رونالدو وسرخيو راموس والفرنسي كريم بنزيمة"، بحسب الصحيفة.

وأوضحت (لو فيجارو) أن "زيدان لم يطأ حقل ألغام"، خصوصا لأن الوضع الحالي للفريق جيد مع وجود أربع نقاط خلف أتليتكو مدريد واثنتين عن برشلونة في الليجا".

وتصدر تعيين زيدان لقيادة الريال أيضا النشرات لكثير من البرامج الإذاعية والتليفزيونية الفرنسية صباح اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات