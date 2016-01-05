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آزار يغيب عن تشيلسي أسبوعين

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آزار يغيب عن تشيلسي أسبوعين آزار يغيب عن تشيلسي أسبوعين

لن يخسر تشيلسي جهود إدين آزار صانع ألعاب الفريق لمدة طويلة بعد إصابته أمام كريستال بالاس.

وأكدت ESPN أن اللاعب سيغيب عن ناديه لمدة أسبوعين وذلك سيبعده عن لقاء سكونثورب في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي ومباراة الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي وست بروميتش ألبيون.

وكانت المخاوف لدي المدرب جوس هيدينك من غياب لاعبه لمدة طويلة خاصة وأن آزار يعد أحد لاعبي الفريق الأساسيين.

وصرح هيدينك في المؤتمر الصحفي عقب مباراة كريستال بالاس "آزار قد لوى ساقه، هو لديه مشكلة عضلية وسوف يخضع للفحص ."

وتم إسبتدال آزار مبكرا في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس يوم الأحد الماضي والتي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح البلوز، وبدا اللاعب متألما لإصابته.

الجدير بالذكر أن الدولي البلجيكي كان قد فشل في التسجيل في آخر 15 مباراة في كل المسابقات.

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