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تقرير فرنسي – نجم تشيلسي أول طلبات زيدان في ريال مدريد

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تقرير فرنسي – نجم تشيلسي أول طلبات زيدان في ريال مدريد تقرير فرنسي – نجم تشيلسي أول طلبات زيدان في ريال مدريد

تولى زين الدين زيدان مهمة تدريب نادي ريال مدريد خلفا للمدرب المقال رافا بينيتث، ويبدو أن المدرب الفرنسي يرغب في جلب نجم جديد للمرينجي وهذه المرة من تشيلسي.

وحسب ما جاء بصحيفة ليكيب فإن زيدان يرغب في ضم إيدن آزار لاعب تشيلسي حيث أن الدولي البلجيكي يمر بموسم ربما هو الأسوأ له على الإطلاق.

ويبدو أن تعيين زيدان خلفا لبينيتث أشعل شرارة التقارير المنتشرة والتى تؤكد أن المدرب يرغب بشدة في ضم إيدن أزار إلى تشكيلته حتى أنه كان أبدى إعجابه بقدرات اللاعب في وقت سابق.

وكان أسطورة ريال مدريد قد صرح في وقت سابق حول آزار ومنافسته لميسي ورونالدو قائلا :" ليست لدي أية شكوك حول عودته، بعد ميسي ورونالدو، آزار هو لاعبي المفضل من الرائع أن أراه يلعب هل سينضم لريال مدريد؟ أنا أحب هذا اللاعب هذا ما سأقوله."

ومن خلال الدعم التام الذي سيقدمه زيدان فمن الواضح أن آزار قد يعيد إكتشاف نفسه مجددا رفقة النادي الملكي خاصة مع تراجع مستوى كريستيانو رونالدو نجم الفريق.

الجدير بالذكر أن آزار قد لعب هذا الموسم أكثر من 2289 دقيقة من دون أن يسجل هدف لتشيلسي في كل المسابقات.

ويعاني اللاعب من إصابة عضلية وسيغيب عن لقائي سكونثورب في كأس الاتحاد ووست بروميتش في الدوري.

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