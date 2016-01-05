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الدولية للهجرة: 3771مهاجرًا لقوا حتفهم في البحر المتوسط في 2015

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الدولية للهجرة: 3771مهاجرًا لقوا حتفهم في البحر المتوسط في 2015 الدولية للهجرة: 3771مهاجرًا لقوا حتفهم في البحر المتوسط في 2015

أرشيفية

قال جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء بجنيف، إن ما يصل إلى 3711 مهاجرًا قد لقوا حتفهم أثناء رحلات عبور البحر المتوسط خلال عام 2015، وفقًا لإحصاءات المنظمة الدولية، وذلك مقارنة بحوالي 3279 مهاجرًا، قد لقوا حتفهم في عام 2014.

وأشار “ميلمان”، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الاوسط،  إلى أن عدد من نجحوا في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، قد تجاوز المليون مهاجر، وهو ما يصل إلى خمسة أضعاف العدد المسجل في عام 2014، والذي بلغ 219 ألفًا فقط.

وقالت المنظمة في تقريرها، على مستوى العالم، إن حوالى 5350 مهاجرًا قد لقوا حتفهم في عام 2015م، وأن أكبر عدد للقتلى تم تسجيله في شهر أبريل من العام الماضي، وبلغ 1250مهاجرًا، وذلك بسبب المآسي المتكررة في البحر المتوسط .

ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن حوالى 77 % من الوفيات حدثت في طريق وسط المتوسط من خلال عمليات التهريب التي تتم من الشواطئ الليبية، وأن حوالي 21 % من الوفيات حدثت في شرق المتوسط مقارنةً بحوالي 1 % فقط في عام 2014م.

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