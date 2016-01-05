المتحدث العسكري: ضبط 3.8طن بانجو و294طلقة نارية وتفجير عبوتين ناسفتين بسيناء

داهمت قوات الجيش الثالث الميداني، عدة بؤر ومناطق لتجمع العناصر الإرهابية، وقامت بتنشيط المنطقة، مما أسفر عن: ضبط عدد (3,8) طن من نبات البانجو المخدر بالإضافة إلى بندقية آلية وأخرى قناصة وعدد (177) طلقة عيار نصف بوصة وعدد (93) طلقة عيار (54 مم) وعدد (24) طلقة عيار (39 مم) بمنطقة الجهامات، ضبط فرد يستقل دراجة نارية وبحوزته (50) لفة من خام الحشيش المخدر بإجمالى وزن (50) كجم بمنطقة الصبحة قرب القصيمة بشمال سيناء، تفجير عبوتين ناسفتين بمناطق مدق الجميل وأم قطف كانتا معدتين لإستهداف قواتنا، ضبط وتدمير عدد (7) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة العناصر الإرهابية بمناطق الحمران والعقيلة بوسط سيناء.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيانه على “فيسبوك” أن الحملة جاءت في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لإقتلاع جذور الإرهاب ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد.