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اعتماد 9 مليون جنيه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية بمركز القوصية في أسيوط

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اعتماد 9 مليون جنيه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية بمركز القوصية في أسيوط اعتماد 9 مليون جنيه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية بمركز القوصية في أسيوط

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط – أرشيفية

اعتمدت محافظة أسيوط مبلغ 9 مليون و200 الف جنيه لاستكمال بعض مشروعات البنية الاساسية والكهرباء بمركز ومدينة القوصية ضمن المشروعات المدرجة بخطة العام المالى 2015 – 2016.

وقال بدرى محمد بدرى رئيس مركز ومدينة القوصية، إن موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المهندس ياسر الدسوقي على صرف مبلغ 9 مليون جنيه و200 الف فى قطاعات الكهرباء وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتدعيم احتياجات القرى،  ومنها توريد وتركيب عدد 25 عامود إنارة بالمشتملات لقريتي المنشأة الكبرى وفزارة، وتوريد وتركيب عدد 2 محول قدرة 300 ل. ف، بالمشتملات لقريتى أبوخليل وبوق وشراء معدات انارة لكل من مير وبنى قرة وفزارة والمنشأة الكبرى ورصف طريق مدرسة فاروق الخطيب بالتمساحية بالمنشاة الكبرى بطول 500 م، واستكمال إنشاء المجزر الآلى بمير واستكمال إنشاء نقطة إطفاء مير وتعلية سور الحملة الميكانيكية وانشاء نظلة بفزارة وانشاء مبنى للحملة الميكانيكية بالمنشأة الكبرى.

ونوه بدري، إلى أن تلك العمليات تمت بالتنسيق مع شركة كهرباء الوسطى ومديرية الإسكان بأسيوط ووحدة الرصف بالمحافظة لتنفيذ تلك الأعمال في مواعيدها الزمنية طبقا للخطة.

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