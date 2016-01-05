رئيس وزراء إسبانيا: لا بديل عن إجراء انتخابات جديدة في كتالونيا

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يوم الثلاثاء إنه لا يرى بديلا عن إعادة الانتخابات في إقليم كتالونيا بعد تشرذم التحالف المؤيد لاستقلال الاقليم عن اسبانيا بشأن مرشحهم لقيادة الحكومة الاقليمية الجديدة.

ولم يتمكن اقليم كتالونيا الذي ينتج خمس الناتج الاقتصادي الاسباني من تشكيل حكومة منذ الانتخابات العامة التي أجريت في سبتمبر ايلول بسبب خلافات بين الاحزاب الفائزة المشاركة في التحالف المؤيد للاستقلال.

وفي حالة عدم الاتفاق على مرشح بحلول التاسع من يناير كانون الثاني تجرى انتخابات اقليمية جديدة بشكل تلقائي.

ويعكس اخفاق تشكيل حكومة في قطالونيا المأزق السياسي الذي تعيشه اسبانيا على المستوى الوطني بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في 20 ديسمبر، وهو ما يزيد احتمالات عودة الناخبين إلى صناديق الاقتراع هذا العام.

وبحسب رويترز قال راخوي في مقابلة إذاعية “لا أعرف حقا ما يمكن ان يحدث خلال الخمسة أيام القادمة لكن أعتقد أن أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن يتخلى (القائم بأعمال رئيس الحكومة الاقليمية ارتور) ماس عن دعوته للاستقلال وبما أن ذلك يبدو مستحيلا فلا بديل عن الانتخابات.”

ويوم الأحد قال حزب صغير في التحالف إنه لن يؤيد مسعى ماس للبقاء على رأس حكومة قطالونيا لفترة أخرى وهو خط أحمر بالنسبة لشركاء آخرين في التحالف أعلنوا يوم الاثنين تمسكهم به.

وأعلن راخوي أيضا أنه لا يعتزم التخلي عن سعيه للبقاء على رأس الحكومة الإسبانية الجديدة وكرر قناعته بوجود فرصة للتحالف بين الخصوم السياسيين التقليديين لتشكيل حكومة.

وصرح بأن هناك نقاط التقاء بين الحزب الشعبي المحافظ الذي ينتمي له والحزب الاشتراكي أكثر من نقاط الاختلاف قائلا إنه لن يضع خطوطا حمراء للتوصل إلى اتفاق مع الاشتراكيين أو مع حزب (المواطنون)الليبرالي.